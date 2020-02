Incêndio atinge casa de show Maison Borges, em Rio Branco

Um incêndio atingiu na manhã desta segunda-feira, 17, as instalações do local de eventos Maison Borges, tradicional casa de shows da capital acreana. Segundo as primeiras informações colhidas nesta manhã, o incêndio teve início por volta das 7h50 de hoje.

Imagens mostram a chegada do Corpo de Bombeiros, que segundo a assessoria da instituição, ainda se encontra no local combatendo as chamas. Ainda não foi informado o que teria provocado o sinistro e a dimensão dos estragos provocados pelo fogo.

Mais informações a qualquer momento.

Veja o vídeo: