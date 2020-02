Conab venderá mais barato 350 toneladas de milho a produtores de 13 municípios

Para os mais antigos e religiosos, episódios violentos envolvendo pai e filho representam o fim do mundo ou sinais do “fim dos tempos”. A história de José Barbosa Bispo, 61 anos e o filho, Raimundo Marques Bispo, 19 anos, embora remeta a tal reflexão, tem como pano de fundo as facções. Contrário à participação do filho em um grupo criminoso, o pai teria sido espancado recentemente pelo por Raimundo Marques, seu filho.

Na noite do último domingo, dia 9, Bispo resolveu se vingar e matar a sangue frio o filho, Raimundo, com uma facada na região da coxa. A reportagem do ac24horas apurou que por trás da ação de Bispo existe um instinto assassino. Um estímulo que segundo a antropóloga Márcia Regina da Costa, especialista em violência de gangues, entra em ação e os resultados podem ser inesperados.

“A violência é como uma espécie de arquivo de computador não executável”, diz a antropóloga em entrevista à revista Super Interessante. É que segundo o histórico, Bispo já teria sido preso por assassinato e tem em sua ficha criminal quatro execuções com o mesmo modus operandi, o uso de faca ou punhal.

A quinta vítima, o próprio filho, foi morta na rua Veterano Julião, no bairro Abraão Alab, com um único golpe na coxa que atingiu a artéria femoral. Ainda de acordo informações de testemunhas do caso, pai e filho haviam se mudado há pouco tempo para o novo bairro. Bispo fugia de uma ameaça de morte feita por líderes de uma facção criminosa. “Ele sabia de algumas mortes ocorridas no bairro” disse a testemunha, que pediu para não ter seu nome revelado. Bispo e o filho moravam no Conjunto Cabreúva, na Bahia Velha.

Após assassinar o filho, Bispo foi ameaçado de morte pela segunda vez, agora, por uma facção distinta, grupo do qual Raimundo participava. A escolha para se entregar à Polícia apresentando a arma do crime foi uma alternativa para escapar de uma execução primária.

Consta na ocorrência policial que Raimundo José Marques Bispo, de 19 anos, teria proferido palavra de baixo calão ao pai. O xingamento foi motivo suficiente para o próprio pai, usando uma faca, atingisse o filho com um golpe.