A onça rugiu

O ex-prefeito, ex-governador por duas vezes e senador Jorge Viana deu o rugido que todos os petistas e demais simpatizantes esperavam. Durante entrevista ao colega Marcos Venicios, deste ac24horas, Jorge acenou que poderá disputar o governo ou o Senado em 2022. Na coluna sempre comento que as disputas internas dentro do governo, que prejudicam tanto a gestão do governador Gladson Cameli, são brechas para que a oposição que começa, a partir de agora, a se organizar em torno de Jorge, Raimundo Angelim, Binho Marques, Marcus Alexandre e demais seguidores volte a luta política. Não é à toa que o senador Márcio Bittar (MDB) e o vice-governador major Rocha sempre alertaram: “O PT não pode ser subestimado”. Jorge Viana e seus generais terão também que organizar seu exército que anda meio bagunçado. Tomar governo e Senado não é tirar pirulito da boca de criança. Por outro lado, os que governam não podem passar o resto da vida culpando os governos da FPA pelas mazelas existentes. Foram eleitos para resolver os problemas. Por enquanto ainda dá para pedir “mais tempo seu juiz”, mas chega uma hora em que o jogo acaba. É quando a onça vai beber água! (Para vacinar contra maledicências: vai ter eleição!)

“Quem compra amizade, paga para ter falsidade”. (A. J. Cardiais)

Resposta fraca!

Até ontem o único a se manifestar em relação a entrevista do Jorge Viana foi o deputado José Bestene (Progressista). “Nunca deixe uma crítica por menor que seja sem resposta”, dizia o falecido senador Aluízio Bezerra. A nota veio recheada com a velha ladainha de que o PT acabou com o Acre quando os números apresentados por Jorge na entrevista dizem o contrário, apesar da boa parte da herança de erros não ser boa mesmo.

No âmago

Jorge Viana atacou uma questão muito grave que tem levado o governador Gladson Cameli a agonia: repartiu o governo com os aliados com o objetivo de ajuda-lo a governar o Acre e não a disputar as eleições de 2022 antecipadamente como vem acontecendo.

Ainda não falou

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (Progressistas) tem construído uma boa narrativa em sua defesa pessoal para a justificar a Operação da PF em Cruzeiro do Sul que combate supostamente corrupção. A mesma tática usada pelo PT nacional. Porém, não deve se esquecer que sua irmã, Ildelcleide Cordeiro, está presa temporariamente. Aliás, ao que parece ele ainda não tocou no seu nome, ao menos publicamente.

Ficou patente

Ainda sobre a entrevista de Jorge Viana ele deixou patente, cristalino como o diamante, que o PT terá candidato à prefeitura de Rio Branco. O PT não pode reclamar do direito que a prefeita Socorro Neri tem de disputar a reeleição. Nem ela poderá da decisão do PT em ter seu nome na disputa. As mágoas vão ficar para o 2º turno. Chama o bom padre Máximo Lombardi para fazer a mediação. Jorge reconhece o excelente trabalho que ela faz na gestão.

Pesquisas mantêm o curso

Pesquisas feitas pelos partidos para consumo interno mantém as mesmas posições iniciais do ano passado. O japonês continua na dianteira. Quando o quadro ficar definido, a leitura será mais precisa.

TIROTEIO

. Um bom adversário numa eleição obriga um prefeito a rever seus conceitos para não perder o poder de vez.

. Ajuda até a melhorar (ou piorar) como ser humano!

. Tem a opção de começar a atender o povo, fazer o que é certo, reposicionar aliados…muito embora depois da eleição tudo volte a ser como antes no quartel de Abrantes!

. A gastar um bom dinheiro também da poupançazinha juntada com dinheiro ilícito (às vezes)!

. Como é que uma pessoa diz que gosta do outro, que ama o outro e manda fulminar ela na nova mídia e redes sociais, e a família vai junto!

. O presidente Bolsonaro está cercado agora por quatro generais na presidência, tem gente que ama, que adora, que goza o gozo inefável.

. Não aguento mais ouvir falar tanto em “comunismo pra lá”; “comunismo prá cá”; onde está a bosta desse comunismo?

. Quero é que acabe com a violências, as mortes de jovens, o desemprego, a miséria e a fome.

. Como diz a Zefinha do Danilo, do Parque dos Buritis:

. “Vamos se preocupar com a dengue porque corona vírus é lá na China”;

. O comunismo também é da China, Zefa!

. Cariocas, paulistas e baianos estão mortos de preocupados, mas de dois mil blocos de carnaval desfilam por lá; é o comunismo brasileiro, a socialização do corpo!

. É do que o povo gosta!

. Bom dia!