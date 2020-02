Velório de Sansão Ribeiro será na Capela São João Batista, a partir das 16h

O velório do professor e ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Sansão Ribeiro de Souza, que morreu neste domingo, 16, aos 82 anos, será realizado a partir das 16 horas de hoje na Capela São João Batista, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, conforme informou a família.

A instituição a qual Sansão fez parte emitiu uma nota de pesar neste domingo logo após divulgação da notícia da morte do ex-reitor. “A Ufac presta suas condolências aos familiares e roga que tenham conforto neste momento de dor”, escreveu a atual reitora, Guida Aquino.

O sepultamento será no Cemitério Morada da Paz, nesta segunda-feira, 17, às 16 horas. Sansão é pai da ex-chefe da Casa Civil do Estado do Acre, Marcia Regina, na última gestão do Partido dos Trabalhadores (PT).

Sansão faleceu por complicações após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele foi professor do Departamento de Economia, sendo indicado ao cargo de reitor, pela primeira vez. Ficou conhecido pelo serviço de interiorização da Ufac, com expansão de cursos para os principais municípios do Estado.