Polícia prende suspeito em envolvimento do assassinato de parentes de Semírames Dias

Na tarde deste sábado (15) agentes da Polícia Civil prenderam mais um suspeito de envolvimento na morte do casal Tereza da Silva Santos, 64 anos, e Cosmo Ribeiro Moura, 43 anos, ocorrido dia 16 de janeiro.

O suspeito foi preso numa invasão do Belo Jardim, bairro onde se deu o crime. Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, o suspeito ainda tentou fugir pulando pela janela, mas foi capturado pelos policiais.

Ele foi levado para a sede da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestará depoimento sobre o caso.

O casal foi morto a tiros e a golpes de terçado em uma residência localizada no Ramal do Macarrão, na Travessa Castanheira, Belo Jardim I, em Rio Branco. Tereza da Silva era sogra da secretária da Fazenda do Acre, Semírames Dias.

Com informações do G1/AC