Governo diz que Anac liberou pista de avião de Feijó para pousos e decolagens

Turistas que passaram pela cidade peruana de Iñapari, fronteira com o município de Assis Brasil, na manhã desta sexta-feira, 14, estranharam a presença de uma caminhonete da Polícia Civil do Acre em circulação no país vizinho.

O flagrante suscitou dúvidas se o veículo estaria realizando atividades pessoais ou qualquer outra que não seja condizente com seu estado de veículo público, destinado a atender as demandas da Polícia Civil.

Mas, afinal, o que fazia um veículo de uma força de segurança do Acre no Peru. já que aparentemente não há nenhuma operação sendo realizada entre os dois países?

O ac24horas entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil que deu explicações sobre o carro no Peru.

Segundo informações do delegado Sérgio Lopes, responsável pelas delegacias da região do Alto Acre, a viatura pertence a Delegacia de Assis Brasil. O delegado diz que há troca de informações e trabalho conjunto entre as policias brasileira e peruana.

Ainda de acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, outro motivo para que a viatura cruze a fronteira é quando ocorrem prisões por tráfico de drogas. Se houver alguma quantia em moeda peruana (novo sol), com a pessoa detida, segundo a Polícia Civil há a necessidade de fazer o câmbio para o real, já que a justiça brasileira não aceita dinheiro estrangeiro quando recebe os inquéritos concluídos.

Mas, no caso específico desta sexta-feira, a informação oficial é de que um agente teria ido entregar uma documentação à pedido do delegado Sérgio Lopes.