“Operação Mercado Novo” apreende droga e fiscaliza bares no centro de Rio Branco

Uma bomba que pode estourar neste domingo, 16, revela a triste realidade do futebol acreano.

O Náuas, único representante da região do Juruá no Campeonato Acreano ameaça desistir da competição tendo disputado apenas uma partida. A intenção da comissão técnica e do elenco é “jogar a toalha” logo após o término do jogo contra o Vasco, marcado para às 15 horas do próximo domingo contra o Vasco.

O motivo é a completa falta de estrutura oferecida pela equipe aos jogadores e comissão técnica.

Todo o problema do time cruzeirense nasce do completo abandono que se encontra já alguns anos a Arena do Juruá. Sem condições de fazer seus jogos em casa, o Náus é obrigado a jogar em Rio Branco. Como a despesa para ir e voltar a cada jogo é muito grande, a direção da equipe conseguiu uma parceria da Federação de Futebol do Acre (FFAC) que permitiu que os integrantes da equipe morassem no alojamento do estádio da Federação, evitando gastos com o deslocamento e hotel.

Ocorre que a Vigilância Sanitária Municipal determinou a retirada dos inquilinos. Sem ter para onde ir, jogadores e comissão técnica foram abrigados por um pastor que permitiu que eles ficassem nas dependências da igreja, com colchões espalhados pelo chão.

Com a situação chegando ao limite do suportável, os jogadores, que são jovens que vieram das categorias de base de equipes do Paraná e do Rio Grande do Sul e a comissão técnica que também veio do Paraná, deram um ultimato ao presidente do Náuas, Zacarias Lopes: ou as condições de trabalho e alojamento melhoram ou domingo é a despedida do time da competição.

Zacarias é conhecido por ser um abnegado pelo esporte, mas que sem apoio não consegue proporcionar melhores condições à equipe. Mesmo o Náuas sendo o único representante do Juruá, a equipe não conta com apoio de políticos e nem de empresários da segunda maior cidade do Acre.