Quando a família real veio para o Brasil (1908) cerca de 30 mil pessoas entre nobres, o clero, servos e domésticos vivam às expensas (despesas, custos) dos cofres públicos. Era uma farra! Washington D.C, nova capital americana, tinha cerca de mil. A corrupção no Brasil coroa foi tanta que em 1821, quanto a coroa voltou para a metrópole, alguns novos ricos foram impedidos de descer dos navios porque os portugueses na Europa, impediram:

“Corruptos, aqui não! Voltem para o Brasil! (Voltaram, fizeram escola!)

De lá pra cá o Brasil fez a independência. Tivemos Pedro I e Pedro II (culto, honesto, simples, ninguém amou mais o Brasil do ele). Veio república (a velha), depois a outra, (a nova “velha”), constituições, parlamentarismo, democracia. Os três poderes sempre estiveram ali, colados. Um verdadeiro laboratório…e lambanças institucionais.

As leis mudaram, o controle dos gastos públicos evoluiu, o vírus da corrupção, também. Ele sempre passou de geração a geração corrompendo, sendo corrompido e negando ao povo vida digna, liberdade, democracia, direitos.

A corrupção de hoje não é muito diferente da sua origem. Na verdade, aumentou o número de vítimas (crianças fora da escola, idosos doentes, serviços públicos de péssima qualidade, delinquência, analfabetismo, tráfico de drogas, facções, violência, fome, falta de esgoto, empregos e etc…) . A corrupção na União, estados e prefeituras é mais sofisticada, outras nem tanto. Alguns fazem no retalho, outros no atacado.

O certo é que ela, a corrupção, está aí esbofeteando a face do povo. “Mensalão”, “Petrolão” e outros casos espalhados pelo Brasil diariamente. A Lava Jato (usou água suja) apenas furou o tumor com pinças, mas o “carnegão” nunca foi arrancado em mais de 500 anos de Brasil. No Acre, corrupção em algumas prefeituras é fato corriqueiro (consultem imprensa, MP, PF, MPF e TCE).

“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto”.

(Rui Barbosa, um dos fundadores da república)

Cruzeiro do Sul

Muitas operações da Polícia Federal orientada pelo MPF, Judiciário, CGU e demais órgãos de controle e repressão a corrupção desbarataram verdadeiras quadrilhas do setor público. Em todos os casos, inclusive nesse de Cruzeiro do Sul, é sempre prudente ver o contraditório para que não se cometa injustiça. Porém, como a corrupção tem se alastrado demais nas prefeituras acreanas, o julgamento político popular já aconteceu.

A quem temer?!

O gestor corrupto teme mais em desfazer a imagem de “honesto” junto ao povo da sua cidade do que a própria justiça. Outros não temem nem a Deus, quanto mais aos homens. Se temessem a Deus não fariam o que fazem. “Se Deus não existe então tudo é permitido”. (Dostoievski). E, se, por vias das dúvidas, o inferno existir mesmo?

Dobrando a esquina!

Teremos eleições este ano, mas a de 2022 está bem aqui dobrando a esquina. Se os partidos que elegeram o novo governo em 2018 mantiverem a mesma guerra pelo poder, Jorge Viana entra para um 2º turno sem grandes dificuldades. Tudo muda o tempo todo (é só olhar para o umbigo), a política também. Quem era não é mais, mas pode voltar a ser.

Vice-governo Rocha

Pelo que se sabe o tucano major Rocha foi eleito para ser governador de todo o Estado. O vice, constitucionalmente, tem suas atribuições específicas que alcançam todas as áreas do governo na ausência do titular, Gladson Cameli. Aliás, os dois continuam bem afinados fazendo morder a língua os que apostavam contra. Se Gladson, por ventura, decidisse disputar o Senado Rocha assumiria o governo. É lei.

Tucanos organizados

Aliás, o PSDB faz um trabalho de articulação política em todo o interior. Na capital, tem um candidato competitivo para disputar as eleições com chances de ir para o 2º turno. O eleitor é que vai dizer nas urnas o que realmente quer para sua cidade nos próximos anos. A deputada federal Mara Rocha será fundamental na campanha de Minoru em função de sua penetração política em Rio Branco.

. Que fugir do barulho do carnaval?

. Muitas igrejas oferecem retiros, inclusive, para toda a juventude como faz também a Igreja Católica com o tradicional “Rios de Águas Vivas”.

. “É melhor ir rezar, orar, cantar…ou satisfazer os apetites da carne que é uma esfomeada do demônio”?

. Quero dizer do Baco?

. Uma dessas escolas de samba do rio deveria homenagear F. Nietzsche, mas gostam mesmo é de pegar no pé do Cristo, o favelado!

. O fundamentalismo político, econômico, religioso, social, sexual, animal, tradicional, nazista comunista, pessimista juramentado é a desgraça do mundo atual.

. Por que “eu”…e não “nós”?!

. Este ac24horas entrou na era do podcast, vamos nessa!

. Um podcast é como se fosse um programa de rádio, mas não é:

. Em vez de ter uma hora certa para ir ao ar, pode ser ouvido quando e onde a gente quiser.

. E em vez de sintonizar numa estação de rádio, a gente acha na internet.

. De graça.

. (Fonte G1)

. Por que hoje é sábado, Shalom!

. Pode ser também, Salaam Aleikum!

. Sem problemas, tudo é paz!