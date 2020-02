O sonho do glorioso do Dr. Ulysses Guimarães  

Ganhar nos dois maiores colégios eleitorais do Acre – Rio Branco e Cruzeiro do Sul – e ainda na maioria dos municípios menores, saindo da eleição municipal com o maior número de prefeitos é o sonho da cúpula do MDB. O velho lobo da política acreana, deputado federal Flaviano Melo (MDB) sabe que se isso se concretizar o MDB chegará na mesa do jogo de 2022, quando estarão em disputa o Senado e o Governo, com um cacife que o deixará como protagonista. O MDB já é o maior partido da coligação que elegeu o governador Gladson Cameli. A meta para compor uma chapa forte é convencer o PSD do senador Sérgio Petecão (PSD) a se coligar com o partido e indicar Marfisa Galvão (PSD), sua esposa, como vice do deputado Roberto Duarte (MDB). “Estou otimista, estou otimista”, costuma responder Flaviano Melo quando o assunto é a eleição para prefeitos deste ano. O MDB joga tudo para sair mais forte da disputa. E se sair, ninguém segura o Glorioso do Dr. Ulysses Guimarães, em 2022.

DIFERENÇA POSITIVA

Ao ver a colheita de soja na propriedade do fazendeiro Jorge Moura, prestigiada pelo governador Gladson, pode-se traçar uma comparação: o governo atual não atrapalha, mas incentiva, e no governo petista, o agronegócio sempre esteve renegado a uma pauta negativa.

ERA PALAVRÃO

Falar em soja, no agronegócio, sempre foi palavrão nos governos petistas.

PIOR NÃO VAI FICAR

Não dá para prever como chegará o governo do Gladson Cameli no campo econômico no seu último ano, mas, não acredito que chegará pior que o modelo da florestania, que em 20 anos não gerou o emprego e a renda prometidos. Os “povos da floresta”, como denominavam os petistas, terminaram os 20 anos jogados no meio da mata, abandonados, e miseráveis.

SITUANDO CADA CASO

A ação da PF na prefeitura de Cruzeiro do Sul cumpriu o seu papel. Sem crítica. O Judiciário acatou os argumentos de ilicitudes e decretou prisões temporárias. Vamos também deixar claro que, nenhum dos presos foi condenado, nem réus são ainda, mas apenas acusados.

MESMO TRATAMENTO

Dou sempre o mesmo tratamento a este tipo de acontecimento. Não condeno ninguém por antecipação, porque todos os acusados terão direito de defesa para contrapor as acusações. A cautela é sempre necessária para não se cometer injustiças. Costumo me pautar pelo caso emblemático da G-7, em que empresários acreanos foram presos e inocentados na sentença.

FALA EQUILIBRADA

Assisti ao vídeo do prefeito Ilderlei Cordeiro e passou muita tranqüilidade. Não atacou a PF e nem a justiça, avaliou que as ações foram legítimas e que, servirão para ao final do processo mostrar que, a sua administração se pauta na legalidade. Foi uma fala muito equilibrada.

TESE REFORÇADA

Depois de ouvir ontem uma das figuras mais importantes do PT, ficou reforçada a tese de que o partido trabalha no sentido de ter uma candidatura própria, porque para uma aliança eleitoral com a prefeita teria que ganhar espaços na PMRB e indicar um vice sem restrições.

COZINHANDO EM FOGO BAIXO

O BLOG tem cobrado uma maior celeridade da prefeita Socorro Neri sobre qual será a sua aliança política. Mas se for bem analisada a sua posição, ela tem até razão em retardar. Os cardeais do PT não a engolem, lhe acham injusta, como se vai se juntar a quem pensa assim?

RECADO AO MDB

Ao não comparecerem ao ato de lançamento da candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) á PMRB, as secretárias Eliane Sinhasique e Maria Alice mandaram um recado claro ao MDB de que não apoiarão o candidato escolhido, por sua virulência contra o governador.

NÃO ESTÃO ERRADAS

E as secretárias Eliane Sinhasique e Maria Alice não estão erradas. Eliane foi deputada atuante do partido. E Maria Alice é MDB de DNA. E ainda assim os dirigentes do MDB, quando reclamam de espaços no governo Gladson, dizem que ambas não representam a sigla.

SEM RANCOR

Devido á profissão, converso sempre com todas as tendências partidárias. Mesmo dentro da oposição, que critica seu governo, se escuta sempre que o Gladson é dotado de uma virtude: comportamento sem rancor. Para quem já serviu governos raivosos, como contestá-los?

CHAPA DA MORTE

Vereadores Neném Almeida, Clézio, Elzinha, Célio Gadelha e possivelmente ainda o vereador Antonio Moraes, poderá ser a chapa do PSB para disputar vagas na Câmara Municipal de Rio Branco. Pelo potencial de votos, será difícil achar outros candidatos para entrar nesta chapa.

NÃO É PRESA FÁCIL

É um equívoco de algumas publicações fazer desdém do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, como este não tendo chance de reeleição. O Tião é um político de muitos mandatos, sabe o caminho das pedras na campanha, disputará no poder, e isso pesa num município pequeno.

SABE SEPARAR

O presidente do PT, Cesário Braga, que integrou a ala das cuecas apertadas do PT, a turma da raiva com o contrário, amadureceu e forma na ala das cuecas folgadas, sempre solicito com a imprensa – mesmo com os críticos- e vem conduzindo bem o PT, fora das benesses do poder.

JV FALOU

O senador Jorge Viana (PT) quebrou o silêncio político e pela primeira vez depois da fragorosa derrota do seu partido falou e desabafou, numa longa entrevista ao ac24horas. Não vou antecipar trechos para não tirar a expectativa da matéria. Vai ao ar na segunda-feira.

É QUEM CHEGA LONGE

JV fez questão de dizer que escolheu o ac24horas para falar, por sua credibilidade e ser o campeão disparado de acessos, no Estado. A entrevista é da lavra do colega Marcos Vinicius.

FEZ O CERTO

Como a prefeita Socorro Neri vai mesmo disputar um novo mandato, ela fez o certo ao descolar a sua imagem do petismo, porque se não assim tivesse agido ficaria com o carimbo de ser uma marionete dos dirigentes do PT. E o PT contava com a possibilidade de manobrá-la.

QUARTETO VERMELHO

Jorge Viana, Marcus Alexandre, Binho; Raimundo Angelim – é o quarteto que trabalha para tentar tirar o PT do fundo do poço. Indica que o ex-governador Tião Viana está fora da política.

NEM UM PIO

Par se colocar tudo no cesto da verdade o governador Gladson Cameli, a maior expressão política do PROGRESSISTAS, ainda não deu um pio sobre candidatura própria do partido à prefeitura de Rio Branco. Quer ver as pesquisas. Mas teria que se manifestar após o carnaval.

PREPARAÇÃO PARA AS CONVENÇÕES

Se entrar março sem se pronunciar é porque não quer o seu partido com candidato próprio a prefeito de Rio Branco. Os meses de março e abril já são de preparações de chapas de vereadores para as convenções em junho. Teria que até junho massificar o nome se houver.

LOUCO PELOS DEBATES

O empresário Jarbas Soster (AVANTE) vai apostar a sua campanha nos debates da televisão, no horário eleitoral e no corpo a corpo da campanha. Quem pensou ser a sua candidatura um mero balão de ensaio errou na avaliação, é uma decisão amadurecida antes de ser tomada.

NÃO PODE BRIGAR

O presidente Jair Bolsonaro pode brigar com todo mundo no governo, menos com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro. A última pesquisa da VEJA sobre a corrida presidencial em 2022, mostra Moro ganhando de todo mundo. Os ataques dos petistas fortaleceram mais o Moro.

BUSCAR EXEMPLOS

As autoridades da área de Segurança do Estado deveriam trocar experiências com os secretários do Ceará e Roraima. O Ceará é o responsável por 20% da redução de todos os assassinatos do país em 2019. Roraima foi o segundo Estado com maior redução de crimes contra a vida, em torno de 42%. E ambos vinham numa espiral de crescimento do crime.

FRASE MARCANTE

“O pior governo é o mais moral. Um governo composto de cínicos é frequentemente mais tolerante e humano. Mas quando os fanáticos tomam o poder, não há limite para a opressão”. Henry Louis Mencken.