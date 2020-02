Ifac tem vagas disponíveis para cursos técnicos integrados ao ensino médio

Postos de vacinação de todo o Acre estarão abertos neste sábado (15) para o dia “D” de mobilização nacional contra o sarampo. Nesta terceira etapa da Campanha Nacional de Vacinação a meta é imuniza público-alvo de 3.752 crianças e jovens de 5 a 19 anos.

Até o dia 13 de março, a meta do Ministério da Saúde é vacinar 3 milhões de pessoas nesta faixa etária. O dia “D” de mobilização nacional é uma parceria do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais de saúde.

O objetivo é reforçar a importância da vacinação desse grupo prioritário e conter o avanço de casos e óbitos pela doença.

Durante o Dia D, os postos de saúde de todo o país abrem no sábado para vacinar crianças e jovens de 5 a 19 anos, público-alvo da campanha. A abertura desses estabelecimentos variam de cidade para cidade neste sábado. Em Rio Branco, por exemplo, vão atender as URAPs Roney Meireles, São Francisco, Vila Ivonete, Policlínica Barral y Barral, Hidalgo de Lima, Rosangela Pimentel, Ary Rodrigues, Eduardo Assmar, Valdeiza Valdez e Francisca Guerra.