Conheça Pucallpa, a cidade que quer se aproximar do Acre

Bastam alguns minutos em Pucallpa para criar uma série de dúvidas e certezas. Dúvidas se ainda se trata de uma cidade pequena e certeza de que, definitivamente, não é uma cidade pequena. Confuso? Talvez, mas combina com o turbilhão de informações que a capital do Departamento de Ucayali oferece aos visitantes. É esta a cidade que está buscando se ligar economicamente a Cruzeiro do Sul, no Acre.

Uma cidade de gente simples e dezenas de cassinos. Lugar de feirinha à beira do rio e grandes fábricas. Há lojinhas de chocolates artesanais e franquias americanas. Pucallpa tem mais de 250 mil habitantes e aproximadamente 80 mil motocar – o famoso tuk tuk. A movimentação de pessoas na rua é intensa (dia e noite). Estabelecimentos permanecem abertos no período noturno – praticamente não se ouve relatos sobre violência. A receptividade do povo para com os estrangeiros é surreal.

O Departamento de Ucayali, na província de Coronel Portillo, é mais um a sonhar com a integração Acre-Peru. Uma ligação extremamente forte, comercialmente falando, que promete alavancar a economia dos dois estados. O Vale do Juruá e seus municípios estão no projeto que favorece o comércio exterior nesse lado do Peru. Durante dois dias no Encontro Empresarial, centenas de autoridades públicas políticas e empresários alinharam o desejo de ligar as duas capitais (Pucallpa e Cruzeiro do Sul) e efetivar a importação e exportação de produtos.

Alguns empresários acreanos retornaram ao Acre após o evento com data de retorno marcada para Pucallpa. Negócios já começam a ser fechados e tomar rumo com essa região do Peru. A cidade sobrevive do comércio. As margens do imponente rio Ucayali que o diga. Aos finais de tarde, centenas de pessoas se encontram para compra e venda de produtos, principalmente alimentícios.

Mesmo geograficamente próxima ao Acre e parecida, devido à Amazônica peruana, as peculiaridades de Pucallpa são únicas. Costumes de uma cultura regida pelo compartilhamento em grupo. Apesar de ser um lugar que ainda respira as tradições de seus povos, Pucallpa é uma cidade peruana se desenvolve numa velocidade invejável através do agronegócio e da indústria. Conheça mais por meio das fotografias de Sérgio Vale.

