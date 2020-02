Conheça Alina Costa, cantora acreana que participará de uma competição nacional

A autarquia que substituirá o Pró-Saúde se chamará Instituto de Gestão de Saúde do Acre, o Igesac. Ela terá autonomia para gerenciar até 40% das unidades de saúde do Estado. Esse percentual, no entanto, pode ser menor. Com o advento do Igesac, os servidores que eram do Pró-Saúde serão os gestores das unidades.

“A ideia é que os servidores do Igesac deixem de ser mão de obra do Estado e passem a administrar unidades inteiras. Agora, embora 40% das nossas instalações possam ser repassadas, isso não significa que tenha que ser esse percentual, pois ele pode ser menos que isso: 10% ou 15%”, explicou Marcelo Chaves Batista, diretor do Pró-Saúde, à Agência de Notícias do Acre.

O secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, entende que a criação do Instituto dará melhores condições de trabalho os profissionais que hoje compõem o Pró-Saúde e que passarão a integrar o Igesac. “Um dos benefícios é a melhoria da qualidade no número de atendimentos dos usuários do Sistema Único de Saúde”, observou Alysson.