Conheça Alina Costa, cantora acreana que participará de uma competição nacional

Em busca de um lugar ao sol, Alina Costa, resolveu apostar em uma competição, batizada de Cantorxbr, realizada em Garanhuns, interior de Pernambuco, que buscar revelar novos cantores e compositores de todo o Brasil.

Dona de mais de 30 composições, Alina não pensou duas vezes e se inscreveu. Passou na primeira etapa e agora vai para a fase final a partir do dia 2 de março.

O problema é que a organização da competição, que tem o produtor do grupo Aviões do Forró como padrinho, não cobre as despesas do evento. Como Alina não tem grana suficiente para custear passagens, alimentação e estadia em Garanhuns, resolveu fazer uma vakinha online.

Convidada do Boa Conversa, Alina fala do sonho de participar da competição e canta algumas de suas principais composições.

Ouça e ajude o talento acreano a chegar em Pernambuco.