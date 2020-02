“Quem torce pra eu ser preso se enganou e quebrou a cara”, diz Ilderlei Cordeiro em rede social

Apesar de já ter realizado voos internacionais, há mais de cinco anos o aeroporto de Cruzeiro do Sul Marmud Cameli não sedia mais voos dessa natureza. Motivo que tem levado muitos empresários e políticos do município a reivindicarem o status de internacional do aeroporto localizado no Vale do Juruá. Foi este, inclusive, o pedido do prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro, feito ao embaixador do Brasil no Peru, Rodrigo Soares.

Durante o encontro empresarial que aconteceu em Pucallpa, capital do Departamento de Ucayali, esta semana, Cordeiro exigiu o retorno dos voos internacionais em Cruzeiro para, segundo ele, dar mais comodidade aos moradores e, principalmente, ao empresariado local. “Precisamos do voo internacional. O governo peruano quer, nós queremos. Estendemos também a cobrança ao valor da tarifa aeroportuária peruana”, explicou.

Para o prefeito, baixar essa tarifa já é um avanço muito importante e ajudará na exportação e importação de produtos entre o Acre e Ucayali futuramente. O prefeito quer que a ligação aérea de Cruzeiro do Sul a Pucallpa e outras cidades estrangeira seja concretizada. “Nós precisamos dessa classificação internacional para transportar passageiros e cargas”, afirmou Ilderlei.

O objetivo com a rota internacional é fortalecer o comércio e tornar mais intenso e aumentar o fluxo de passageiros na região. “Conectar nosso aeroporto a outros é fomentar o turismo, aumentar nossas projeções e fortalecer a gestão para com a segurança turística”, disse.

O discurso do prefeito foi endossado pela Associação do Comércio de Cruzeiro do Sul. “Queremos que o Aeroporto de Cruzeiro do Sul volte a ser internacional. Essa integração ajuda muito o Vale do Juruá, é bom para o Acre e para o Brasil inteiro”.

Dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informam que o aeroporto de Cruzeiro do Sul não está alfandegado pela Receita Federal do Brasil. Por este motivo, não oferece estrutura para atendimento de voos internacionais com chegada ou partida.