Prática de treinos e exercícios pela web requer atenção e acompanhamento profissional

A programação do Carnaval 2020 promovida pela prefeitura de Rio Branco vai começar no dia 21 de fevereiro. A festividade está prevista para durar cinco dias, encerrando no próximo dia 25. Segundo a prefeitura, a programação inclui o Mercado Folia, no Novo Mercado Velho, Escolha da Realeza do Carnaval, Desfile de Blocos Carnavalescos e ainda o Carnaval nos Bairros.

O início da festividade será marcado pela Escolha da Realeza de Carnaval, no dia 21 de fevereiro, no Novo Mercado Velho. No mesmo local, irá ocorrer O Mercado Folia entre os dias 22 e 24. O espaço receberá atrações da cultura tradicional de Rio Branco, bandas de ritmos variados, como axé, samba, marchinhas e baile infantil, entre outros.

Também haverá Carnaval de Rua apoiado pela prefeitura em nove bairros de Rio Branco: Tucumã I e II, Esperança, Manoel Julião, Cadeia Velha, Procon, Universitário, Cidade do Povo e Aeroporto Velho.

Na última noite de Carnaval, dia 25, os blocos carnavalescos apresentam um verdadeiro espetáculo na Avenida Epaminondas Jácome, entre o Novo Mercado Velho e a Ponte Cel. Sebastião Dantas, durante o Desfile dos Blocos de Carnaval.