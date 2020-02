Polícia Federal diz que prendeu sete pessoas na Operação Presságio em Cruzeiro do Sul

A fala de ontem do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) foi um desabafo que retrata o sentimento dos deputados da base do governo, com o tratamento de pouco caso que o governador Gladson Cameli e seus secretários vêm dando aos parlamentares. Nem requerimentos com pedidos formais de informações endereçados às secretarias e chancelados pela mesa diretora são respondidos. É falácia se argumentar que os deputados têm cargos no governo. Tem que ter mesmo, porque estavam na campanha e carrearam votos para derrotar o PT. O que está faltando é o Gladson e seu secretariado tratar o Legislativo como um poder e, ao contrário, tratam com desdém. O secretariado, por exemplo, não está no primeiro escalão porque os cargos caíram do céu, estão por causa dos políticos. Na hora de votar matérias antipáticas como a Reforma da Previdência, quem colocou a cara no enfrentamento foram os parlamentares. Projeto não é aprovado na ALEAC com votos de secretários, mas dos deputados. Já estava passando da hora do presidente do Legislativo, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), falar que o Executivo tem que tratar o Legislativo com respeito. O seu pronunciamento agradou todos os deputados.

GOVERNO DE CAPITANIAS HEREDITÁRIAS

O que está acontecendo é que o governador Gladson tem o poder, mas não exerce a sua autoridade. Seu governo virou um governo de Capitanias Hereditárias, cada secretário obedece apenas ao donatário que o indicou ao cargo. Não se reportam ao governador, mas o grupo político que chancelou suas indicações. Se o Gladson não tem autoridade de levar os seus secretários para prestigiar suas inaugurações, vai ter voz de comando sobre esta turma?

É UMA BALBÚRDIA GERAL

Virou uma balbúrdia. O coroinha de Dom Joaquin Perteñiez, secretário de Educação, Mauro Sérgio, costuma ter o desplante de dar despacho a requerimentos de deputados sobre o argumento censor que falta razoabilidade ao pedido. Não tem que analisar, tem de responder.

NINGUÉM SE COMUNICA

Não há uma interação entre os secretários e a base do governo. Ninguém se comunica. Ontem, o deputado Antonio Pedro (DEM) reclamava que foi lançada uma obra do DEPASA em Xapuri, sua base eleitoral, e ninguém do governo o convidou. E casos como estes são rotineiros.

NÃO PODE CONTINUAR

O Gladson não tem outro interlocutor mais gabaritado para fazer a interação entre o seu governo e os deputados do que o presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), porque é quem vive o cotidiano do parlamento, mas precisa lhe prestigiar.

CONFUSO, MUITO CONFUSO

O certo é que o governo Gladson Cameli está muito confuso. Não basta ser uma gestão sem escândalos financeiros até aqui, tem que ter unidade nas suas ações, que hoje são esparsas e ao sabor do humor dos secretários. Num governo, jamais pode se terceiriza a autoridade.

PALAVRA É PALAVRA

Os deputados que apoiam o governo têm reclamado muito que se acerta um compromisso e os secretários não cumprem. Aliás, isso tem sido um mal até em secretários que eram tidos como cumpridores de parcerias. E isso é muito ruim para um governo que veio para mudar a gestão de terra arrasada que foi o último governo petista. E já se entrou no segundo ano.

VAMOS COLOCAR NOS TRILHOS

Vamos colocar o vagão político da sucessão municipal no trilho. Os cardeais do PT nunca tiveram nenhum respeito para com a prefeita Socorro Neri, e achavam que poderiam lhe manipular no momento que pretendessem. Sempre tiveram intenção da candidatura própria.

USAR O BARCO PARA ESCAPAR

A cada dia fica mais claro que quando os petistas ainda falam em aliança é porque as suas principais lideranças recuaram na missão de ser candidato a prefeito. Querem na verdade palanque aos seus vereadores. Isso é o que lhe interessa. Quem garante que, entrariam de cabeça na campanha da prefeita? Passou da hora da prefeita Socorro traçar o seu rumo.

PARA ESCAPAR DA CHATEAÇÃO

Uma boa fonte do governo revelou ontem ao BLOG de que o “Conselho Político”, que não existe legalmente, é coisa da cabeça do chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, que para não ser aporrinhado com conversas triviais de seus integrantes todo dia, lhe tomando tempo, lhes deu a missão de buscarem informações e trazer para sua avaliação. Ou seja: descobrir o sexo dos anjos.

QUEM QUER MEDALHA?

O secretário Thiago Caetano continua correndo contra o tempo para ver se seu nome aparece bem nas pesquisas e o Gladson se lembrar que ele existe, para ser candidato a prefeito de Rio Branco pelo PROGRESSISTAS. No jogo Vila Nova x Galvez, fez farta distribuição de medalhas a craques de futebol do passado. E o Cameli vira estátua quando o assunto é eleição municipal.

INCOMPETENTES E BAJULADORES

Numa entrevista ao jornalista Itaan Arruda, muito bom entrevistador, na TV-GAZETA, o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) descascou ao seu estilo mordaz: “o governador Gladson Cameli vive cercado de incompetentes e bajuladores.”

REVELAÇÃO SINCERA

Vagner Sales acabou revelando o motivo do afastamento do MDB do governo, fato noticiado pela primeira vez: o MDB esperava que o governo lhe desse o comando da Educação. E quanto as secretárias Maria Alice e Eliane Sinhasique, reafirmou que não representam o MDB.

PALMAS PARA QUE TE QUERO

Para o Vagner ou o governador Gladson demite os secretários incompetentes ou vai afundar junto com eles. “O governo está desabando e os bajuladores batendo palmas”, disparou

MARFISA GALVÃO

Ainda na entrevista, Vagner admitiu que não será surpresa se o senador Sérgio Petecão (PSD) apoiar a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) e indicar a mulher Marfisa Galvão (PSD) como a vice da chapa. A cada dia o MDB mostra que não se submete ao governo.

RODADA DE PESQUISA

O DATA-CONTROL, instituto de credibilidade, está fazendo pesquisa sobre a eleição municipal.

ROTINA DO FAROESTE

Casa invadida, morador morto a facadas, execução transmitida ao vivo, tiroteio em despedida no enterro de membro de facção morto, e assim segue a rotina de faroeste em Rio Branco.

MEDO DA PERIFERIA

Como fazer campanha na periferia de Rio Branco dominada pelas facções? É o grande dilema pelo qual passam hoje os candidatos a vereadores e a prefeito da capital. O clima é de medo.

BRIGANDO PELO NADA

Os defensores dos candidatos à prefeitura da capital, Luziel Carvalho, e Thiago Caetano, travam discussão nas redes sociais sobre quem é o candidato legítimo do partido. Resposta simples: nenhum. Precisa o Gladson dizer que, quer o PROGRESSISTAS com candidatura própria à PMRB. Enquanto isso não acontecer, ambos vão ficar chovendo no molhado.

FECHAR EM 20

O MDB tem 19 candidatos definidos a prefeito e quer fechar o pacote em 20 nomes.

NÃO É PARA COMEMORAR

Mais de 86 mil famílias recebem o Bolsa Família, no Acre. Não é um número para comemorar, mas para se lamentar e muito. Significa que a população acreana empobreceu e que os seus governantes não geraram emprego e renda para tirar estas famílias da situação miserável.

QUEBRADEIRA GERAL

Enquanto isso, a construção civil, que poderia gerar empregos imediatos, está parada e com os empresários do setor quase todos quebrados, e não se sabe quando será de novo ativada.

NÃO PODE SER QUALQUER

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) é muito cauteloso na discussão sobre candidaturas próprias para a prefeitura da capital. Fala que, não se pode lançar qualquer nome só para marcar território.

SAÍDA BARRADA

O deputado Chico Viga (PODEMOS) teve negado na justiça eleitoral o seu pedido para deixar o partido sem problemas. O que poderá salvar o Chico é se ele tiver uma declaração do ex-presidente do PHS, partido ao qual pertenceu, lhe dando uma carta de liberação.

NENHUM DOS DOIS

O deputado Josa da Farmácia (PODEMOS) disse ontem numa roda de jornalistas na ALEAC que não apoiará a prefeito de Cruzeiro do Sul nem o Ilderlei Cordeiro e o Fagner Sales, e que se apenas os dois nomes estiverem na disputa só sairá de casa para votar. Pelo visto votar nulo.

FRASE MARCANTE

“O Gladson tem que mostrar quem é que manda no governo”. Presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS).