Governo do Acre prestigia colheita de 15 mil toneladas de soja na região de Capixaba

O governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha prestigiaram durante a manhã e o início da tarde desta sexta-feira (14), da colheita recorde de soja no município de Capixaba. Um dia de campo foi organizado na Fazenda Boa Esperança, de propriedade do pecuarista Jorge Moura.

Para o governador Gladson Cameli, com pouca mídia e muito trabalho, o estado quebra um paradigma de 20 anos de Florestania. Ele destacou respeito as leis de meio ambiente e sustentabilidade.

“Falaram que tínhamos perdido um ano no setor agrícola, mas, na verdade, agimos com pouca mídia e muita ação. Aqui está a garantia de que quando se quer faz, a soja está se consolidando no estado. Nós precisamos gerar emprego e renda, daqui um tempo vamos ver a economia aquecida, isso passa pelo agronegócio”, disse o governador.

O vice-governador Major Rocha que chegou de uma agenda internacional da região de Pucallpa, no Peru, disse que diferente do que ocorreu há 20 anos, o Acre abre os olhos para o mundo. Para ele, a soja vai impulsionar o setor produtivo.

“O estado que já teve uma produção forte, lembramos dos armazéns da Cageacre que eram abarrotados de produção, hoje nós acordamos, implementar a cultura da soja e do milho é base para outras cadeias com possibilidade de acesso aos maiores mercados consumidores do mundo como a China”, destacou o vice-governador.

O pecuarista Jorge Moura fez investimentos de R$ 3 milhões somente em maquinários. Ele plantou duas safras de soja, cerca de 2,5 mil hectares. Um experimento une a cultura agrícola com a pecuária.

“Agora não temos mais a perseguição contra quem quer trabalhar nesse estado. Começamos com dez hectares e agora que o novo governo dá oportunidade para o agronegócio é só alegria, vamos acabar com o desemprego”, disse Jorge Moura.