Filho de ex-comandante da PM de Gladson é alvo de assaltantes

No Acre, a taxa de mortes violentas caiu 36% em 2019, segundo a atualização desta quinta-feira (13) do Monitor da Violência, plataforma do G1 que acompanha a criminalidade no Brasil em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O dado contrasta com o banho de sangue de sangue deste início de 2020, com série de execuções que levou o Governo do Estado a anunciar uma nova política de cultura de paz.

O ano de 2019 registrou 312 mortes violentas no Acre. O pior mês foi setembro, quando houve aumento na média de casos por 100 mil habitantes. Depois, os indicadores voltaram a cair e subiram novamente em dezembro.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o trabalho conjunto das forças de segurança federais, estaduais e municipais contribuiu para a redução nos índices de criminalidade nos últimos anos.

Apesar da redução da média nacional em 2019, nove estados do país reverteram a tendência de queda e apresentaram alta nos números de crimes violentos no último trimestre do ano. Santa Catarina, por exemplo, teve um aumento de 23,8% dos assassinatos em comparação com o último trimestre de 2018.

O Monitor da Violência mostra os Estados que tiveram alta: Rondônia, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Amazonas, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Estão contabilizadas no número as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. A queda no consolidado do ano reforça uma tendência que tem sido mostrada pelo G1 desde o balanço de 2018.

