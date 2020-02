Estado arrecada mais de R$ 1,5 milhão no primeiro leilão de móveis do governo Gladson

Mais de R$ 1.520.600,00 foram arrecadados pelo governo do Acre com o primeiro leilão de bens móveis inservíveis realizado com apoio da atual Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). O leilão destinou-se à alienação de bens móveis inservíveis, pertencentes ao patrimônio do Estado do Acre. Foram arrematados 168 veículos automotores, entre caminhonetes, carros de passeio, quadriciclos, caminhões e motocicletas, todos organizados em lotes individuais.

Segundo a secretária da pasta, Maria Alice, o leilão superou em 50% o valor inicialmente previsto, uma vez que a expectativa do governo era de arrecadar R$ 1 milhão. Também foram leiloados três mil bens móveis desde equipamentos de informática, eletrônicos a mobiliários, distribuídos em sete lotes. O leilão ocorreu no dia 31 de janeiro e contou com a presença de mais de 300 inscritos de 9 Estados, incluindo representantes de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Amazonas, Paraná e outros.

Os objetos foram classificados nas condições de inservíveis, irrecuperáveis e sucatas, alguns devido ao tempo de uso, outros pela completa ausência de manutenção. Antes do leilão, os interessados puderam avaliar os lotes.

Todo o material leiloado ficava guardado em estacionamentos ou salas das secretarias ou alugadas. “Todo este processo representa a superação de mais uma parcela da herança da gestão passada”, salientou Maria Alice. Um novo leilão deve ser realizado com os 31 lotes de veículos remanescentes.

Fonte: Agência de Notícias do Acre