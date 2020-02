Estação Espacial poderá ser vista no céu de Rio Branco no início da noite de hoje (14)

A Estação Espacial Internacional poderá ser vista novamente passando pelo céu de Rio Branco no início da noite desta sexta-feira (14). A informação foi confirmada pelo pesquisador Davi Friale, por meio do portal O Tempo Aqui. Cidades próximas a Rio Branco também poderão ver facilmente, sem necessidade de equipamentos, assegura Friale.

O horário previsto para que a Estação possa ser vista nesta sexta é a partir das 18h20. Segundo o portal, às 18h20, ela surgirá no horizonte noroeste, ou seja, à direita da posição onde o Sol se põe.

Logo em seguida, às 18h23min, a estação espacial estará sobre Rio Branco, quase na vertical (75 graus acima do horizonte), na direção sudoeste.

Às 18h26min, ela estará entrando na sombra da Terra, na direção sudeste. Sua velocidade é de 27.500km/h ou 7,500 metros por segundo, a uma altura de 420km.

Friale ressalta que a cada 91 minutos a Estação dá uma volta completa em torno da Terra. “É o maior satélite feito pelo homem e está em órbita do nosso planeta desde 1998. No seu interior, estão astronautas, que são levados até lá por ônibus espaciais, poderosos foguetes. A Estação Espacial Internacional estará com brilho intenso”, diz o pesquisador.