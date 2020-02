Contador, marceneiro e vendedor: veja as 20 vagas do SINE desta sexta-feira

Uma ação da polícia prendeu nessa quinta-feira, 13, mais um dos foragidos do presídio Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco. Trata-se de Roniscley Ribeiro da Silva, que é o 12° recapturado. Diligências da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) o encontraram em um esconderijo localizado no bairro Belo Jardim. Com ele, estavam motocicletas frutos de roubos, segundo os agentes.

Ele foi preso por suspeita de homicídio e estava foragido depois que 26 detentos escaparam do presídio. Dois homens que estariam com ele na condição de foragido conseguiram fugir, informou a polícia. De acordo com os agentes, houve troca de tiros entre a polícia e um dos suspeitos. Ninguém ficou ferido. Dos 26 fugitivos, 14 ainda seguem foragidos.

A fuga em massa aconteceu no dia 20 de janeiro. Os presos fizeram um buraco na parede e usaram lençóis para escalar a muralha do FOC. O Ministério Público do Acre abriu procedimento administrativo para investigar as fugas e o governo do Estado também apura se houve facilitação para fuga por parte de agentes públicos.

Seguem foragidos:

Francisco Santos Braga

Rogério Furtado dos Santos

Ariclene Firmiano da Silva

Dheyci de Angelo Lima e Lima

Aloísio Lucas Mesquita

Mirleson Nascimento da Silva

Saymon Wallace Fonseca do Nascimento

Valber de Aguiar Morais

Ezimar Menezes Teixeira

Raimundo Nonato dos Santos Fonseca

Joel Menezes de Queiroz

José Valdenes Viana da Silva

Gerilto Caetano da Silva

Sebastião Weverton Lima de França.