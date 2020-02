Colisão entre ônibus e caminhão deixa trânsito lento no Centro de Rio Branco

O Atlético Acreano chegou em Afogados da Ingazeiras, interior de Pernambuco, para enfrentar o time da casa. Por ser melhor ranqueado na CBF, o time acreano tinha o direito de se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil apenas com um empate.

Só faltou combinar com o time adversário.

Contando com o apoio da sua torcida que celebrava a primeira participação do Afogados em uma competição nacional, o time pernambucano saiu na frente aos 23 minutos do primeiro tempo com Diego Ceará. Ainda na primeira etapa, novamente Diego Ceará marcou aos 40 minutos. Na segunda etapa, Douglas Bomba deu números finais ao jogo. Afogados 3, Atlético 0.

Com o resultado do Galo e a eliminação do Galvez, o Acre não tem mais representantes na Copa do Brasil 2020.