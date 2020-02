Vídeo mostra comando da PM sofrendo com goteiras e madeira impedindo teto de desabar

Imagens captadas durante a última forte chuva na capital acreana demonstram as péssimas condições do prédio histórico onde funciona o Comando-Geral da Polícia Militar do Acre, no centro de Rio Branco.

Pode-se dizer que chove dentro do prédio quase a mesma coisa do que do lado de fora. O mais preocupante é que se tratam de dois departamentos importantes para o funcionamento da PM e para a vida funcional dos policiais militares. As imagens são do almoxarifado e do arquivo geral da corporação militar.

É possível identificar no setor de arquivo, caixas com informações da carreira dos militares sendo atingidas pela água da chuva.

Uma outra situação preocupante é que em um dos espaços uma escora de madeira segura o teto para que não desabe na cabeça dos policiais militares.

O prédio onde é atualmente o Comando-Geral da Polícia Militar do Acre completa 100 anos de fundação agora em 2020, e foi construído para sediar a então Guarda Territorial do Acre e está em processo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O ac24horas procurou o comando da Polícia Militar para saber se há alguma previsão de reforma do prédio e se, devido ao que foi mostrado nos vídeos, as atuais condições físicas não representam riscos aos policiais militares.

A PM se limitou a responder que existe um projeto pronto e cadastrado, mas que não há prazo para obras serem iniciadas

Em março do ano passado, o governo do estado anunciou uma ampla reforma do espaço. O custo, estimado em R$ 2,4 seria custeado pelo Ministério da Defesa, por intermédio do Programa Calha Norte.

Veja o vídeo: