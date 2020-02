Vai chover todo dia no Acre até 20 de fevereiro, alerta Davi Friale

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) realizará audiência pública em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) para analisar a criação do Conselho da Amazônia e as políticas governamentais para a região. O requerimento foi aprovado nesta terça-feira (11), em reunião da comissão. Outros quatro requerimentos também foram aprovados.

O senador Marcio Bittar solicitou a audiência para discutir a criação do Conselho da Amazônia, órgão que será encarregado da coordenação das diversas ações governamentais, executadas por diferentes ministérios, que têm como objetivo a proteção, a defesa e o desenvolvimento da Amazônia. Ele propôs para audiência a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que será o coordenador do conselho.

Fonte: Agência Senado