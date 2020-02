UBS da Cidade do Povo não abre nesta sexta (14) para “manutenção”, informa prefeitura

O Governo do Estado do Acre, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE) divulgou nesta quinta-feira (13) o edital para processo seletivo simplificado para a seleção de estagiários visando a formação de cadastro de reserva na área de direito.

As inscrições irão começar nesta sexta-feira (14) e encerram no dia 10 de março. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet pelo site www. estagio.pge.ac.gov.br mediante o preenchimento do formulário de inscrição e envio de curriculum vitae.

O estágio terá vigência de um ano, prorrogável uma única vez por igual período, permitido o desligamento do estagiário, a seu pedido ou a critério da PGE/AC, a qualquer tempo.

O estagiário da PGE/AC fará jus a uma bolsa de estágio, no valor de R$ 540,00 e auxílio-transporte de R$ 160,00.

Os candidatos ao confirmar a inscrição deverão realizar a doação de uma lata de leite em pó. O total será arrecadado será doado a entidade filantrópica

O processo será composto de uma prova de caráter classificatório e eliminatório, com 50 questões objetivas de múltipla escolha e uma questão subjetiva.

