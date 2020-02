TRE-AC nega pedido de Chico Viga para se desfiliar do Podemos

O deputado estadual José Bestene (Progressistas), usou a tribuna da Assembleia Legislativa para reclamar que tem sido alvo nas últimas semanas de fake news.

O parlamentar externou que a tecnologia ao mesmo tempo que é facilita a vida das pessoas, é perigosa e disse que não vai mais aceitar ser alvo do que chama de falsas notícias propagadas por “parasitas” com o intuito de prejudica-lo. “Tenho mais de trinta anos de vida pública e nunca processei um jornalista e nenhum veículo de comunicação. Mas a partir de agora, esses parasitas vão se ver comigo na justiça. Não aceitarei mais esse tipo de ofensa sem provas”, disse.

O que Bestene não esperava era a alfinetada que veio com o orador seguinte.

Fagner Calegário (PL) lembrou o termo de adesão a ata de registro de preços e o extrato de contrato entre a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC) e a empresa C. Com Informatica Importação e Exportação Comércio e Indústria LTDA.

A AGEAC tem como presidente Mayara Cristine Bandeira de Lima, casada com um filho de Bestene, e a empresa contratada tem como sócio Cristiano Silva Ferreira, é genro do parlamentar, já que é casado com uma filha de Bestene.

Calegário não economizou na alfinetada. “O senhor reclama da tecnologia, toda a população acreana sabe que tanto o senhor, como sua família entendem e muito bem de tecnologia. O Diário Oficial é que, diz isso”, disse.

O mais curioso foi o posicionamento do deputado progressista, que ao contrário do que se esperava, não respondeu a alfinetada de Calegário.