Suposto namorado de Gugu entra na disputa por herança milionária

A disputa judicial que envolve a fortuna do apresentador Gugu Liberato ganhou mais um nome: Thiago Salvatico. O chef brasileiro é apontado como namorado do saudoso comunicador e, de acordo com a coluna Direto da Fonte, do jornal O Estado de S. Paulo, buscou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário de Liberato.

A informação foi confirmada pela colunista Sonia Racy: Patricia Saggioro Leal e Mauricio Traldi, sócios do escritório, representam Salvatico no inventário. Além disso, Saggioro declarou: “Thiago foi sim companheiro de Gugu”.

Porém, o representante legal de Thiago Salvatico não deu detalhes a reivindicação do cliente no processo. A coluna também afirma que Gugu e Thiago mantiveram relação estável por cerca de oito anos e, durante esse tempo, viajaram ao redor do mundo dezenas de vezes.

Em sua estreia na Rádio Metrópoles, Leo Dias divulgou, com exclusividade, o nome do companheiro de Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado. Ainda de acordo com o jornalista, Thiago, que mora na Alemanha, também mantinha a relação dos dois em sigilo. No entanto, durante essa viagem para Singapura, eles tiraram fotos idênticas, com legendas bem parecidas, mas, claro, sem aparecerem juntos.

