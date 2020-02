Setor de serviços no Acre voltou a subir em dezembro de 2019

Em dezembro de 2019, o volume do setor de serviços do Acre registrou variação positiva de 0,4% na comparação com o mês de novembro. Já na comparação entre dezembro de 2019 com dezembro de 2018 os serviços mostram forte queda: -7%.

O setor cresceu em novembro e segue evoluindo de modo tímido. Na comparação de doze meses, no entanto, o quadro é preocupante.

Principalmente os serviços em tecnologia conseguiram algum crescimento no Brasil em dezembro.

No País, a variação foi de -0,4% em dezembro frente ao mês anterior, segundo decréscimo seguido neste tipo de indicador, com uma perda de 0,5% verificada entre novembro e dezembro, o que reduz parte do ganho acumulado entre setembro e outubro (2,2%).

Na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, o volume de serviços avançou 1,6% em dezembro de 2019, alcançando, portanto, a quarta taxa positiva consecutiva. No acumulado do ano, o volume de serviços expandiu 1,0%, interrompendo sequência de 4 anos sem crescimento: 2015 (-3,6%), 2016 (-5,0%), 2017 (-2,8%) e 2018 (0,0%).