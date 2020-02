Quinta será de tempo instável com chuvas no decorrer do dia em algumas regiões do Acre

Uma comitiva composta por representantes do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) se reuniu nessa quarta-feira, 12, com o prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos, para tratar sobre as obras de ampliação de uma das duas Estações de Tratamento de Água (ETA) existentes no município.

Também participaram da reunião representantes da empresa vencedora do processo licitatório realizado para a execução dos serviços, que deverão ser iniciados já nos próximos dias. A tratativa com o gestor xapuriense se dá porque a obra do governo contará com uma contrapartida do município, que colocou a estrutura da prefeitura à disposição dos dois órgãos.

Além da ampliação da capacidade de tratamento de água da maior das ETA’s de Xapuri, que passará dos atuais 45 litros por segundo para 75 litros por segundo, o sistema de abastecimento de água da cidade passará por uma grande reformulação. Será construída uma adutora que ligará a estação à parte mais alta da cidade para que a ETA menor, localizada no igarapé Fura, seja transferida para o bairro Sibéria, no outro lado do rio Acre.

Nascido ainda na gestão estadual passada, o projeto vai consumir cerca de R$ 2,5 milhões, envolvendo os serviços de infraestrutura que serão realizados e os equipamentos que serão adquiridos. A expectativa do governo e da própria população é a de que a obra resolva os sérios problemas de abastecimento de água que Xapuri vem enfrentando nos últimos meses.

Uma das crises mais graves na distribuição de água no município se deu no bairro Sibéria, no fim do ano passado, quando a comunidade tradicional de Xapuri passou quase trinta dias sem o abastecimento, passando as datas festivas do Natal e do Ano Novo sem uma gota de água nas torneiras. O problema foi causado pelo rompimento da tubulação que passava sob o rio Acre.