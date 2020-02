Polícia Militar inicia campanha “lugar de mulher é onde ela quiser” na Arena Acreana

Rio Branco está prestes a receber o I Festival de Marchinhas do Acre. Onze canções estão na competição final pela melhor marchinha. O evento será realizado neste domingo, 16, no palco do Novo Mercado Velho. Os jurados irão avaliar letra, melodia e performance (afinação, criatividade e interpretação).

As três melhores colocadas serão premiadas. A abertura fica por conta de Assis Dantas e banda Resgate Tropical, que apresentarão marchinhas tradicionais, garantindo uma matinê para toda família.

O diretor musical Fernandes é quem organiza o festival. Para Fernandes será um momento inesquecível para as famílias e os artistas participantes. “São músicos e compositores experientes, durante os ensaios ficou claro que será uma grande festa para o público presente e um grande desafio para o júri escolher as melhores marchinhas diante de tanta qualidade”, garante.

A festa começa às 18 horas, na região central da capital acreana. A ação é realizada por JBSom e Biau Som, com apoio da Federação das Indústrias dos Estado do Acre (Fieac), federação do Comércio do Acre (Fecomércio), Rádio Cidade FM 107.1, Fundação Garibaldi Brasil, Cidade Agência de Publicidade e Propaganda e É POP APP.