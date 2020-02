“O Gladson tem que mostrar quem é que manda no governo”, diz Nicolau Júnior na Aleac

De olho no mercado consumidor de mais de um milhão de pessoas, no Peru, o vice-governador Major Rocha voltou otimista da agenda feita em Pucallpa, departamento Ucayali e da província de Coronel Portillo.

Acompanhado por mais de 60 empresários, a maioria da região do Juruá, Rocha disse que contratos já foram firmados para importação de produtos peruanos para Cruzeiro do Sul. “As rodadas de negócios foram boas, foram dois dias de muito trabalho com oportunidades de desenvolvimento para o nosso estado” disse o vice-governador.

Rocha destacou as perspectivas de intercâmbio cultural e de turismo, essa última, uma das atividades que, segundo o vice-governador do Acre, mais cresce. “Vamos replicar muitas oportunidades que eles têm nessa área [turismo] que mais cresce, nós também temos uma região de muita diversidade e acreditamos que vamos desenvolver experiências no Acre” acrescentou.

Um voo internacional vem sendo esperado com muita expectativa no primeiro semestre após entraves burocráticos serem superados. “Tratamos esse assunto com muito estudo, queremos começar uma rota definitiva, estamos vendo a empresa que melhor se adéqua para estabelecer a integração, incluindo na rota Manaus e Rio Branco” garantiu.