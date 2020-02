Inscrições para o Fies são prorrogadas por dois dias, informa Ministério da Educação

Uma briga entre irmãos teve o fim trágico na terça-feira (11). O colono Manoel Galdino Pinto, de 42 anos, foi morto com um tiro no abdômen no km 62 da rodovia AC-90, na colocação São Francisco, em uma área de difícil acesso na Estrada Transacrena zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de familiares repassadas a polícia, Manoel e o irmão estavam caçando na região, a vítima estava com uma foice e o suspeito em posse de uma espingarda. Durante a caminhada na mata, os irmãos entraram em vias de fatos, Manoel tentou atingir o irmão com a foice, e irritado, ele revidou com um tiro que o atingiu no abdômen de Manoel. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Após matar Manoel, o irmão se deslocou até a casa família, relatou o que aconteceu e acionaram a polícia.

Na quarta-feira (12) Agentes da Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) juntamente com a Polícia Ambiental e Perícia do Instituto de Criminalística conseguiram chegar ao local, depois de 2 horas trafegando no ramal em dois quadriciclo e seguir em um barco pelo Riozinho do Rola, por 3 horas de viagem.

O corpo de Manoel foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Familiares informaram a Polícia que o autor do crime agiu na emoção e que apresentará o irmão de Manoel à polícia com um advogado.