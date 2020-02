I Festival de Marchinhas do Acre ocorre neste domingo (16) em Rio Branco

O governador Gladson Cameli confirmou esta semana que a Esquadrilha da Fumaça irá se apresentar em uma data festiva do Acre entre os meses de junho e setembro desse ano. A apresentação também foi confirmada pelo brigadeiro do ar Flávio Luiz de Oliveira Pinto, chefe da Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais do Comandante da Aeronáutica.

Em reunião, Cameli enalteceu o trabalho da Força Aérea na Amazônia, em especial nas áreas isoladas, onde o resgate e transporte de passageiros e órgãos para transplante seria impossível por meios convencionais. “Devemos milhares de vida a esses homens que trabalham dia e noite para que os mais longínquos recantos do nosso país sejam alcançados. Nosso governo está à disposição da Força Aérea Brasileira no que nos for possível proporcionar para ajudar nessa missão” disse o governador.

Cameli pediu que na agenda a ser montada para a esquadrilha, sejam incluídos, além dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, outros municípios ao longo da BR, já que estão na rota de voo. Porém, com relação aos acréscimos, o Major Glauber ficou de verificar todas as possibilidades técnicas para finalização da planilha.

Fonte: Agência de Notícias do Acre