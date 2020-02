Governo vai investir mais de R$ 2,5 milhões na ampliação de ETA no município de Xapuri

O primeiro representante do Acre a entrar em campo pela Copa do Brasil já se despediu da Copa do Brasil.

O Galvez, mesmo jogando em casa, não conseguiu superar o time goiano do Vila Nova.

O time do Imperador Galvez fez uma partida ruim e ainda foi prejudicado com a expulsão do zagueiro Paulo. O gol do Vila Nova saiu aos 11 minutos do segundo tempo com Adalberto.

Com a vitória, o time de Goiás se classifica para a próxima fase onde vai enfrentar o ganhador do confronto entre Novo Hamburgo (RS) e Ponte Preta (SP).

As esperanças do Acre na competição estão agora com o Atlético Acreano que entra em campo nesta quinta-feira, 13, contra o Afogados (PE). A partida acontece às 18h30 (hora Acre) e como o Galo Carijó tem uma posição melhor no ranking da CBF, joga fora de casa, mas tem o direito do empate para se classificar. O estádio Valdemar Viana de Araújo, Vianão, na cidade de Afogados da Ingazeira, interior pernambucano, é o local da partida.