Criminosos invadem residência, matam proprietário a golpes de faca e roubam dinheiro

Policiais militares da Patrulha Maria da Penha iniciaram na noite desta quarta-feira, 12 de fevereiro, no estádio Arena Acreana, uma campanha denominada “Lugar de mulher é onde ela quiser”.

As abordagens ocorreram por ocasião do jogo entre Galvez e Vila Nova pela Copa do Brasil.

De acordo com a major Alexsandra Rocha, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, o objetivo da campanha é conscientizar as pessoas que as mulheres podem trabalhar ou frequentar qualquer ambiente.

Ainda segundo a oficial, é a primeira vez que a patrulha vai a um estádio de futebol, “lugar masculinizado no qual algumas mulheres se sentem constrangidas a frequentar por conta de assédios”. Por isso, a patrulha iniciou a campanha neste local.

(PMAC)