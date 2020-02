Audiência pública terá como tema “Todos pela Estrada da Transacreana” neste sábado (15)

A audiência pública com o tema “Todos pela Estrada Transacreana” será realizada neste sábado (15) às 8h na quadra de esportes da escola Terezinha Migueis KM 58, que fica localizado na comunidade Vila Verde Transacreana.

O encontro, coordenado pelos presidentes de associações, cooperativas e sindicatos, irá abordar assunto como a recuperação da estrada e ramais, política agrícola, regularização de terras, assistência técnica, créditos agrícolas e políticas de segurança, educação, e saúde para a comunidade.

Em entrevista ao ac24horas, Erinaldo, responsável pela realização do evento relatou que esperar contar com a participação de parlamentares e do governador Gladson Cameli para mostrar as reivindicações da comunidade.

“Queremos discutir as questões da violência, trafegabilidade, e da rodovia AC-40. Iremos falar sobre o início do ano letivo, onde ônibus não conseguem entrar no ramal devido as condições precárias. O evento é aberto a toda comunidade e esperamos contar com a participação das nossas autoridades”, afirmou.