Após casos de agressão, servidores de UPA realizam manifestação

A primeira colheita da soja no Acre da safra 2020 será iniciada nesta sexta-feira, 14, na Fazenda Campo Esperança, localizada no quilômetro 60 da BR-317, no município de Capixaba. Para o governo do Estado, a ação representa a união do setor produtivo do Acre e o poder público voltada ao desenvolvimento do agronegócio. A Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) estima que serão colhidos cinco mil hectares de soja em 2020, representando quase 15 mil toneladas do grão.

O proprietário da área que dará início a colheita da soja começou a plantar as hectares em 2016 e afirma ter tido bom resultado inicial. “Eu estou muito satisfeito com o governo Gladson e o secretário de Produção, porque o que está acontecendo hoje entre o governo do Estado e o produtor é algo inédito. Ele deixa a gente à vontade, deixa a gente trabalhar”, garante Jorge Moura.

Segundo o governador Gladson Cameli, a expansão da soja faz parte dos planos de desenvolvimento econômico e social de sua gestão e afirma já ter acionado a segurança jurídica para que o agricultor possa produzir em larga escala. O secretário Edivan Azevedo assegura que já está planejado entre os produtores dobrar a atual produção, chegando a mais de 10 mil hectares.