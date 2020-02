“80% do Acre não possui rede de esgoto”, diz vereador ao defender a privatização do depasa

O vereador N. Lima (PSL) usou a tribuna da Câmara de Rio Branco para denunciar a postura do Superintendente da RBTrans, Nélio Anastácio.

Em seu discurso na tribuna, o vereador afirmou que a conduta de Nélio, na Rodoviária de Rio Branco, vem resultando em várias denúncias e que isso acaba difamando a imagem da prefeitura frente a população.

“Já não é a primeira e nem a segunda vez, que as pessoas vem aqui e denunciam. Segundo informações, no local da sede do RBTrans, chegou informações que o Nélio não trata as pessoas com respeito. Chegam pessoas de madrugadas lá e nem tem uma sala de espera. Me falaram que ele até já mostrou uma arma na rodoviária”, disse.

Segundo o parlamentar, o Superintendente tem sido chamado de “Pitbull” pelos taxistas, mototaxistas e as pessoas que passam pela rodoviária interestadual.

“O Nélio é chamado lá de ‘Pitbull ’e ele é conhecido no trânsito como um cara ignorante. Eu entendo que ele precisa cumprir a Lei, agora tratar com desrespeito é outra coisa. A lei tem que ser cumprida com respeito às pessoas. O Nélio como administrador está agindo como uma pessoa truculenta e não é só lá na rodoviária. Existem denúncias lá no mercadão da feira, de taxistas e mototaxistas que trabalham lá sobre a conduta dele. O direito dele termina, quando o do outro começa. Bandido a gente tem que tratar como bandido, mas cidadão de bem, a gente tem que tratar como cidadão de bem”, afirmou.

Por fim, N. Lima (PSL) relatou que ligou para a prefeita Socorro Neri, pedindo que tome ações para coibir esse tipo de conduta.