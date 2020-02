Vereador denuncia demora da obra do Shopping Popular de Rio Branco

O vereador João Marcos Luz (MDB) subiu na tribuna da Câmara Municipal nesta quarta-feira (12), para cobrar do Executivo Municipal uma celeridade na conclusão de obras do Shopping Popular.

O emedebista afirmou que já são seis anos de espera dos comerciantes pela conclusão da obra. A obra começou em 2014, ainda na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT).

“Estive no local para conhecer de perto a situação daquela obra. A obra teve início, de acordo com a placa, no dia 23 de janeiro de 2014. São seis anos que a Prefeitura está realizando a obra a passos de jabuti para inaugurar. Queria pedir que o Ministério Público (MPAC) e a sociedade ajudem os comerciantes. Será que vai ser como o Pronto-Socorro que demoraram dez anos e não entregaram?”, questionou.

O líder da prefeita na Câmara, Rodrigo Forneck (PT), defendeu a prefeitura das críticas realizadas por Luz e, afirmou que a culpa do atraso é do governo do Michel Temer (MDB) que congelou os recursos da obra.

“Ele não tem coragem de assumir que a demora da obra é culpa do Temer. O vereador Juruna disse que dia 31 de março, a obra será entregue aos comerciantes e em torno de 60 dias as lojas já irá começar a funcionar”, afirmou.