Trabalhador morre ao sofrer queda em obra de prédio comercial no bairro Jardim de Alah

Um soldador ainda não identificado que estava prestando serviços para Empresa Vinis Construções e Serviço Ltda, em uma obra de prédio comercial, sofreu um acidente e morreu no final da manhã desta quarta-feira (12). O fato aconteceu em na Rua Buriti, bairro Jardim de Alah, em Rio Branco.

De acordo com informações de funcionários, era o primeiro dia de serviço da vítima que estava soldando um ferro na parte alta do 2° andar do prédio, quando inesperadamente os funcionários ouviram um grito e encontraram a vítima que havia caído na laje.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada nada puderam fazer pelo trabalhador que já se encontrava morto. Segundo a médica do SAMU a vítima fraturou o pescoço.

A área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística, que constatou que o trabalhador estava trabalhando sem os equipamentos de proteção individual (EPI). O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.