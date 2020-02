Setores industriais do Juruá dialogam e buscam apoio do governo do Estado

Representantes de diferentes setores da indústria se reuniram na tarde desta quarta-feira, 12, em Cruzeiro do Sul, com o vice-governador, Major Rocha, para tratar de melhorias para o segmento. O encontro, solicitado pelo Sindicato das Indústrias Moveleiras do Estado (Sindmóveis) e pela Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), contou também com a presença dos deputados estaduais Cadmiel Bomfim e Luiz Gonzaga e o escritório do Sebrae no Juruá.

Presente à reunião, o vice-presidente da FIEAC, João Paulo Pereira, agradeceu à coordenadora da instituição na região, Janaina Terças, por se empenhar em buscar soluções para os problemas que afetam o desenvolvimento do setor industrial no Juruá. “Estamos interiorizando nossas ações e contamos com o apoio do governo do Estado para superarmos as dificuldades que afetam os empresários que estão distantes da capital acreana”, destacou.

Ao ouvir atentamente às demandas dos empresários, o vice-governador do Acre, Major Rocha, se mostrou sensível e garantiu que o Estado estará empenhado em contribuir com a classe industrial. “Acredito que podemos avançar muito e superar diversos desses problemas, pois isso resultará em resultados positivos não só para o governo, mas para toda a sociedade acreana”, asseverou Rocha.

Para o presidente da FIEAC, José Adriano, a saída para os percalços que prejudicam a iniciativa privada é o trabalho em conjunto. “Queremos atuar em parceria. A relação que temos que ter com os poderes tem que ser respeitosa de ambos os lados. O vice-governador Rocha se comprometeu em nos apoiar. Tenho convicção de que é por meio da geração de empregos que iremos superar as mazelas da sociedade acreana. É com esse propósito que a FIEAC tem desenvolvido ações linkadas ao Sebrae”, assinalou o empresário.

O presidente do Sindmóveis, Augusto Nepomucena, segue a mesma linha de entendimento de José Adriano. “Acredito que se estivermos atuando com parcerias e apoiados pelo governo do Estado, a classe produtiva e todos que precisam trabalhar para garantir o sustento de suas famílias sairão ganhando”, salientou.

Durante a reunião, foram apresentadas pautas como simplificação para extração de madeiras, licenciamento ambiental, programa de Compras Governamentais, associativismo patronal, regularização das empresas, capacitação, mercado, planejamento tributário e PPA do Sebrae.

Assessoria FIEAC