Servidores municipais podem concorrer à bolsa internacional de bibliotecas

Tem estreia acreana em campeonato nacional nesta quarta-feira, 12.

O Galvez, um dos representantes do Acre na Copa do Brasil 2020, joga contra o Vila Nova (GO) pela primeira rodada da competição mais rentável do futebol brasileiro e que garante ao campeão uma vaga na Taça Libertadores da América.

Se o título é algo impossível, passar pelo time goiano é uma meta a ser alcançada pelo Imperador Galvez.

O regulamento da Copa do Brasil define que na primeira fase, a disputa da vaga é em jogo único. O time menos ranqueado pela CBF, no caso o Galvez, tem o direito de jogar em casa. No entanto, o time adversário tem a vantagem do empate para se classificar.

Tendo que vencer, o técnico Zé Marco deve iniciar a partida com um time ofensivo.

A partida está marcada para o Estádio Arena Acreana às 19h30. Os ingressos custam 15 e 30 reais.

Quem passar para segunda fase terá como adversário o vencedor do confronto entre Novo Hamburgo (RS) e Ponte Preta (SP).