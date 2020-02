PRF apreende 40 kg de cocaína na BR-317 e dá prejuízo de R$ 1 milhão a organização criminosa

As facções criminosas que atuam no Acre querem avançar em todo o Estado e dominar principalmente as cidades que estão na fronteira com o Peru, como às do Vale do Juruá, Santa Rosa e Manoel Urbano, no Purus.

O Rio Purus afluente da margem direita do Solimões (nome do Rio Amazonas antes do encontro com o Rio Negro), segundo a Polícia é a nova rota do tráfico de drogas do Brasil passando pela Amazônia.

O ac24horas teve acesso a uma ligação feita neste final de semana entre um dos líderes da facção em Rio Branco com um de Santa Rosa e interceptada pela polícia, que deixa claro o plano de dominação da fronteira. O líder cita que depois de Manoel Urbano, a “prioridade” do momento, a facção vai dominar Santa Rosa, arrebanhando ou matando os rivais.

Em novembro do ano passado, a mesma facção comemorou com fogos “o domínio” de todo o Vale do Juruá, que também segue para o Solimões (Amazonas).

No contato o homem determina que mais armas sejam roubadas, que os rivais sejam mortos, que mais membros sejam arregimentados e garante que reforço poderá ser enviado para Santa Rosa para a formação de tropa. Eles tratam de detalhes como cadastro e senha para os novos membros.

A Polícia Militar de Santa Rosa agiu rápido e prendeu o homem da ligação, outro maior, um menor e três escopetas além de munição. O trio se preparava para roubar mais armas e matar dois rivais de outra facção.

Em Santa, com cerca de 6 mil habitantes, há cerca de 15, o único policial civil que havia, está fora da cidade. 6 policias militares trabalham no Município em sistema de rodízio tendo como referência o quartel de Sena Madureira.

Ouça o áudio da ligação interceptada pela polícia: