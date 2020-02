Pagamento do Bolsa Família injeta R$ 23,7 milhões na economia do Acre em fevereiro

O pagamento do Bolsa Família, programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil, começa nesta quarta-feira (12) e vai até o dia 28.

Em função do feriado do Carnaval, os pagamentos serão interrompidos entre os dias 22 e 26 – e retomados no dia 27. Ao todo, 86.735 famílias acreanas receberão um total de R$ 23.753.023,00.

Ao todo, 13,2 milhões de famílias em todo o país irão receber R$ 2,5 bilhões do governo federal. O valor médio do benefício, de R$ 190, é fundamental para a subsistência da população mais vulnerável, já que o complemento da renda – um dos eixos do programa – garante o alívio mais imediato da pobreza.