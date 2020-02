Olheiro do Flamengo vai à Cruzeiro do Sul avaliar jogadores

A senhora Zila Lima Cordeiro, de 90 anos, tia do ex-secretário de Fazenda do Estado, Mâncio Cordeiro, morreu nesta terça-feira, 11, no Hospital do Juruá e pode ser mais uma vítima de dengue tipo 2, em Cruzeiro do Sul.

Ela morava no bairro Vila Rica e desde o último dia 04 começou a apresentar febre, mialgia, artralgia intensa e dor nas costas. A direção do Hospital do Juruá não informou sobre o período de internação da idosa.

A Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul já está investigando a causa da morte.