Após Black Friday, vendas no varejo despencaram no Acre

No encerramento do Encontro Ucayali-Acre 2020 que ocorreu na tarde desta terça-feira, 11, autoridades públicas políticas do Acre receberam honrarias do governo de Ucayali como Visitantes Ilustres. A homenagem serviu para fortalecer o objetivo de integrar as políticas econômicas de ambos os Estados. Após a solenidade, o governador do Departamento de Ucayali, Francisco Pezo, afirmou que as autoridades acreanas demonstram empenho e merecem reconhecimento pelo esforço que veem fazendo pela integração político/econômica entre Acre e Peru.

As horarias foram entregues ao vice-governador do Acre, Major Rocha, ao presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, ao embaixador da República Federativa do Brasil no Peru, Rodrigo Soares, ao prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, ao prefeito de marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, ao prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary, prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, ao prefeito de Senador Guiomard André Maia, presidente da Associação do Comércio de Cruzeiro, Edinilson de Oliveira Cesar, ao vice-prefeito de Plácido de Castro, Francisco Tavares e aos deputados estaduais Luiz Gonzaga e Marcos Antônio.

Políticos de cidades e estados peruanos também foram homenageados na ocasião. “A integração vai continuar, mesmo com percalços no caminho. Vemos as potencialidades econômicas entre Acre e Ucayali e os negócios que vão acontecer a partir de agora com a dedicação desta comissão”, explicou Pezo, político peruano.

Para o vice-governador Major Rocha, a honraria de Visitante Ilustra demonstra reconhecimento. “E isso aumenta o nosso compromisso de continuar lutando por essa causa, aumenta nosso comprometimento”. Segundo Rocha, não há como duvidar de que este projeto vai dar certo. “Esse reconhecimento reforça nosso compromisso de continuar trabalhando pela integração com o Peru”, afirmou.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, agradeceu o gesto carinhoso da equipe peruana e salientou que homenagem demonstra o quanto o país vizinho ao Acre aprecia e também precisa da integração comercial. “Essa atitude prova que é necessária a discussão e fortalecimento pelo processo de integração dessas duas regiões”, frisou.

FOTOS: SÉRGIO VALE – ac24horas.com

