Alunos do curso de Medicina da Uninorte farão parte do internato em Xapuri

O Centro Universitário Uninorte firmou parceria com a prefeitura de Xapuri para que os alunos do curso de Medicina da instituição façam parte do internato no município.

A parceria será efetivada a partir de julho deste ano, quando 15 concludentes de medicina virão a Xapuri para passar dois meses atendendo a população. Em seguida, outros 15 alunos também virão ao município para permanecer por igual período.

A Prefeitura de Xapuri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA – garantirá a estadia e a alimentação dos estudantes durante todo o período da parceria, que foi firmada na última terça-feira, 11, com a vinda à cidade reitor da Instituição Ricardo Leite.

Também participaram da conversa com o prefeito Ubiracy Vasconcelos a coordenadora-adjunta do curso de Medicina da Uninorte, Ana Flávia Angel, o coordenador do Internato de Medicina, Amsterdam Sandres, o professor Rodrigo Silveira, o subsecretário municipal de Saúde de Xapuri, Daniel Almeida, e a diretora de Atenção Básica do município, Iraíde Lopes.

