Prefeitura de Cruzeiro do Sul convoca aprovados em concurso

Nesta segunda-feira, 10, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul recuperou três motos que haviam sido roubadas. Uma delas foi usada em um assalto.

Um dos veículos, que havia sido roubado há cerca de 24 horas, estava abandonada no Ramal da Olivença, em local de difícil acesso.

A segunda moto estava parada nos fundos de uma casa no bairro João Alves.

E a terceira motocicleta estava no bairro Remanso. O veículo foi usado no roubo a um comércio local.

“Nossas guarnições têm redobrado a atenção no patrulhamento e com isso conseguimos colher os frutos de uma segurança pública mais eficiente”, disse o Major Evandro Bezerra, Comandante do Batalhão de Cruzeiro do Sul.

Ninguém foi preso e após as apreensões, as motos foram encaminhadas à delegacia para serem periciadas e entregues aos donos.