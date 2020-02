Pais, médicos e profissionais do Hospital de Câncer pedem socorro aos deputados estaduais

A crise no UNACON que tem afetado homens, mulheres e crianças em tratamento contra o câncer veio parar na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A denúncia é de que falta medicamentos e equipamentos destinados a conter o avanço e até a cura da enfermidade. “Estamos vivendo um retrocesso, voltando há 15 anos atrás”, denunciou a médica Valéria Paiva.

Segundo ela, a situação é de extrema gravidade porque pode fazer com que pessoas doentes e familiares tenham que buscar tratamento fora do estado como foi no passado. O objetivo dos pais na reunião foi implorar por ajuda do governo e da bancada federal. Ninguém aceita o retrocesso. “Estamos perdendo as esperanças”, disse Raimundinha Antunes da Central de Movimentos Populares. Mariana Carvalho, da Central de Medicamentos do UNACON relatou que a falta de pagamento tem afastado as empresas das licitações. “O câncer não pode esperar para ser tratado. Estamos fazendo uma força tarefa pedindo ajuda até de outros estados”, afirmou.

Os deputados presentes a reunião José Bestene (Progressista), Jenilson Leite (PSB), Roberto Duarte (MDB) e Edvaldo Magalhães (PC do B) se comprometeram a firmar uma comissão para dialogar com a bancada federal. “O problema central do UNACON é a rádio terapia e a quimioterapia”, explicou Jenilson, que vem acompanhando a situação. De acordo com ele.