Paciente é transportado na carroceria de caminhonete por falta de ambulância no Jordão

Um dos setores mais beneficiados com a possível integração terrestre e aérea entre Cruzeiro do Sul, no Acre, e Pucallpa, no Peru, seria o Turismo. A secretária titular da pasta no estado, Eliane Sinhasique, foi convidada para participar do Encontro Empresarial Ucayali- Acre, que ocorre nesta segunda e terça-feira, dias 10 e 11, no país vizinho.

Sinhasique até se deslocou a Cruzeiro do Sul, onde empresários e políticos alinharam os últimos detalhes do encontro. Mas, de última hora, resolveu desistir de ir ao evento. A presença da secretaria de Turismo no projeto é vista como papel fundamental e colaborativo para o desenvolvimento regional.

A secretária não se pronunciou sobre o cancelamento da agenda. Para o prefeito de Cruzeiro do Sul, a abertura comercial até Pucallpa pode transformar o Vale do Juruá num verdadeiro Polo Industrial.

O vice-governador Major Rocha disse que este é o momento ideal para tentar a parceria com o país vizinho, uma vez que a classe empresarial do Acre está confiante no modo que o projeto está sendo conduzido e na prosperidade que a integração com o Peru pode trazer ao estado.